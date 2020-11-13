Принципы ACG по достижению мира на Земле

Мир на Земле: инструкция от ACG
Мир. Каждый понимает это слово по-своему. Команда ACG стремится помочь тебе найти его. Мы уверены, что эти поиски начинаются с обращения к природе. Из нашего руководства ты узнаешь о различных способах взаимодействия с природой, которые помогают сохранять душевное спокойствие на протяжении всего дня. Обязательно протестируй наши рекомендации в ближайшем парке или другом любимом месте на открытом воздухе. Обращайся к этим простым инструкциям несколько дней, недель, месяцев или даже лет. Неважно, сколько времени на это потребуется. Мы надеемся, что потом ты расскажешь нам о своих чудесных открытиях.
Как: ощущай природу каждый день
Преимущества контакта с природой становятся очевидны, когда ты выбираешься на природу. Но не все могут арендовать автобус, собрать кучу экипировки и отправиться в «Смит Рок». Это и не нужно. Новое руководство от ACG научит тебя наслаждаться природой каждый день. В деревне, в пригороде или в мегаполисе. Мы нарисовали схему и всё продумали.
ШАГ 1. Природа везде вокруг вас. Каждый день старайся подмечать мелочи, которые обычно мы упускаем из виду. Трава, которая пробивается через трещины в дорожном покрытии, тоже является частью природы.
ШАГ 2. Почему бы не сходить на этой неделе в ближайший парк или другое открытое пространство рядом с домом. Мы уверены, ты отлично проведешь время.
ШАГ 3. Раз в месяц запланируй пешеходную прогулку или поход. Ты лучше узнаешь окружающую тебя природу и начнешь больше ее ценить. Не забудьте взять с собой друга, двуногого, четырехногого (подойдет любой). Мы в ACG против дискриминации.
ШАГ 4. Если у тебя возникали идеи поехать в национальный парк, запланируй поездку и раз в год совершай такое путешествие. Ты управляешь своей жизнью. Ну а если уж действительно судьба, никто над ней не властен. Поездка — отличная возможность подумать о многих вещах...
Как: погружайся и впитывай
Сбавь скорость. Сделай паузу и обратись к своим чувствам. Что ты слышишь? Какие запахи ощущаешь? Что видишь? Это просто. Ты видишь веб-сайт ACG. Этот урок посвящен погружению и впитыванию. Прогуляйся на природе и почувствуй, как уходит стресс. Ааааа... Отлично.
ШАГ 1. Сосредоточься на настоящем. Найди комфортное место и устройся поудобнее. Отпусти все мысли. Ого, да тут еще больше возможностей, чем мы ожидали.
ШАГ 2. Используй органы чувств на улице. Проявляй уважение, когда прикасаешься к чему-то. Если хочешь понюхать, не бойся приближаться. Если хочешь что-то попробовать, убедись, что не навредишь.
ШАГ 3. Деревья дают энергию заземления, ощущение покоя. Обязательно обними дерево на следующей прогулке. Заранее благодарим.
Как: уважай мать-природу
Наша планета живет и дышит. Ее имя — Земля, это твоя мать. Руководство от ACG научит тебя уважать ее. Не оставляй ничего после себя, когда гуляешь, не наступай на животных и не играй на той вишнево-красной гитаре, которую тебе подарили на день рождения. Пришло время ценить и уважать свою мать.
ШАГ 1. Если видишь мусор вдоль дороги, подбери его и утилизируй как положено. Если тебе кажется, что это уж слишком, представь, что чувствует твоя мать.
ШАГ 2. Внимательно смотри, куда наступаешь. У маленьких существ тоже есть чувства.
ШАГ 3. Строить пирамиды из камней, играть громкую музыку и делать другие подобные вещи на природе означает вредить своей матери. Не нарушай мудрый порядок ее экосистемы. Защищай природу и наслаждайся пребыванием на природе. Так ты обретешь гармонию с собой.
Как: забудь телефон
Тебе не нужен телефон. Конечно, с его помощью можно читать это руководство. Но когда ты на природе, ты сможешь быстрее расслабиться и начать наслаждаться без цифровых устройств. Цель ACG — показать, что когда ты отключаешься от технологий, в душе наступает мир и покой. Поэтому прочитай наши советы, а затем убери свой телефон подальше, хотя бы на некоторое время.
ШАГ 1. Борись с эмоциональной депривацией, которая настигает тебя без мобильного телефона. Чтобы лучше сфокусироваться на текущем моменте без устройств, попробуй как можно дольше удерживать длинную палку на ладони или пускать блинчики по воде.
ШАГ 2. Попробуй отвлечься, используя природу в качестве источника вдохновения для творчества. Сделай отпечаток красивой текстуры с помощью угля или нарисуй крошечную картину.
ШАГ 3. Найди интересное занятие, которое ты сможешь разделить с другом. Друзья — это круто.