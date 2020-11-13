Принципы ACG по достижению мира на Земле

ШАГ 1. Природа везде вокруг вас. Каждый день старайся подмечать мелочи, которые обычно мы упускаем из виду. Трава, которая пробивается через трещины в дорожном покрытии, тоже является частью природы.



ШАГ 2. Почему бы не сходить на этой неделе в ближайший парк или другое открытое пространство рядом с домом. Мы уверены, ты отлично проведешь время.



ШАГ 3. Раз в месяц запланируй пешеходную прогулку или поход. Ты лучше узнаешь окружающую тебя природу и начнешь больше ее ценить. Не забудьте взять с собой друга, двуногого, четырехногого (подойдет любой). Мы в ACG против дискриминации.



ШАГ 4. Если у тебя возникали идеи поехать в национальный парк, запланируй поездку и раз в год совершай такое путешествие. Ты управляешь своей жизнью. Ну а если уж действительно судьба, никто над ней не властен. Поездка — отличная возможность подумать о многих вещах...