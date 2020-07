Силовая тренировка для бегунов

Преимущество силовых тренировок заключается в том, что они способствуют развитию обоих типов мышечных волокон.



Хотя бегуны могут решить, что поднятие веса превратит их в накаченных атлетов, увеличение мышечной массы может помочь развить скорость и улучшить технику бега. Не стоит просто верить нам на слово: согласно результатам исследований, опубликованным в журнале Journal of Strength and Conditioning Research, бегуны, занимавшиеся силовыми тренировками два-три раза в неделю в течение 8–12 недель, продемонстрировали значительные улучшения в технике или эффективности бега. Кроме того, согласно исследованию, опубликованному в журнале British Journal of Sports Medicine, после силовых тренировок у бегунов улучшились показатели выносливости и максимального потребления кислорода (VO2 max).