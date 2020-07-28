Силовая тренировка для бегунов

5. Ягодичный мостик на одной ноге



Проработка мышц:

бедра, ягодицы, мышцы задней поверхности бедра, икры



Выполнение:

лежа лицом вверх, согни колени, стопы ровно стоят на полу, руки — по бокам. Вытяни правую ногу так, чтобы пятка поднялась на 5 см от пола, согни стопу и приподними бедра вверх, как можно сильнее напрягая ягодицы. Задержись в верхней точке подъема, затем медленно опусти бедра. Повтори упражнение на другой ноге.



Усложни упражнение:

задержись при подъеме и выходе из мостика на 2–3 секунды и/или положи гантель, гирю или блин на бедра, держа снаряд обеими руками в течение всего упражнения.



Упрости упражнение:

поставь обе стопы на пол, пока не почувствуешь силу и устойчивость, достаточные для подъема одной ноги.



6. Боковые зашагивания на подставку



Проработка мышц:

бедра, ягодицы, мышцы задней поверхности бедра, квадрицепсы



Выполнение:

встань параллельно подставке рядом с ней, руки положи на бедра. Поставь ногу на подставку, перенеси на нее вес и поднимись на подставку. Медленно спустись обратно на пол, встав на ногу, которая стоит дальше от подставки. Повтори упражнение с противоположной ногой.



Усложни упражнение:

задержись при подъеме на подставку на 2–3 секунды, а затем на 2–3 секунды при спуске и/или выполняй упражнение, держа гантель, гирю или набивной мяч на груди или в каждой руке. Плечи должны быть расправлены, а мышцы пресса напряжены.



Упрости упражнение:

уменьши высоту подставки.



7. Тяга в наклоне одной рукой



Проработка мышц:

трапециевидные мышцы, верхняя часть спины, широчайшие мышцы спины, руки



Выполнение:

возьми вес в правую руку нейтральным хватом, наклонись вперед, слегка согнув колени, пока спина не будет параллельна полу. Отведи правый локоть вверх, сводя лопатки, пока вес не коснется правого бедра. Опусти вес в исходное положение. Выполни упражнение несколько раз и повтори на левую сторону.



Усложни упражнение:

задержись на 2–3 секунды, когда поднимаешь и опускаешь вес и/или держи дополнительный вес в другой руке.



Упрости упражнение:

попробуй выполнять упражнение без отягощений, концентрируясь на напряжении широчайших мышц спины, поднимая локоть вверх и опуская его в исходное положение.