«Домашняя игра»: безопасное пространство для женских тренировок

Студия йоги стала местом, где женщины могут обрести поддержку и уверенность.
«Домашняя игра» — это рубрика о местах для занятий спортом, объединяющих сообщества.
Заглянув в центр йоги Momtaz в Кабуле, Афганистан, вы сразу же окажетесь вдали от постоянного насилия и угнетающей обстановки города, где в центре общества стоят мужчины. Простор, множество растений и окна от пола до потолка — всё это создает атмосферу типичной городской студии йоги, но это пространство — нечто гораздо большее.
«Я не чувствую себя так комфортно, как здесь, даже дома».
Фарида Эсмат
Женщины с нетерпением ждали первого занятия в группе, поскольку пандемия коронавируса вынудила студию закрыться почти на пять месяцев.
Владелица и преподаватель студии Фахрия Момтаз встречает ученицу Фариду Эсмати объятиями, словно ничего не изменилось. «Я не чувствую себя настолько комфортно и спокойно даже у себя дома, — шепчет Фарида на ухо Фахрии. — Так рада снова видеть тебя, сестра». Два года назад Фарида несколько недель набиралась смелости прийти в студию, но с тех пор она посещает ее регулярно. «Йога спасла меня, — говорит она. — Она вырвала меня из когтей депрессии, дала уверенность и научила заботиться о себе. Каждый раз, когда я прихожу сюда, я чувствую себя заново родившейся, свободной как птица, легкой, без боли в теле и голове».
Фахрия стала заниматься йогой после того, как от офисной работы у нее появились боли в шее и спине. Теперь она помогает своим ученицам осознанно проживать настоящий момент, фокусироваться на дыхании и уверенно выполнять асаны. «Я начала преподавать йогу, чтобы помочь женщинам обрести душевное спокойствие и почувствовать безопасность сердцем и умом», — рассказывает она. Это непростая задача. Всего несколько месяцев назад ей пришлось скрываться после того, как она стала получать угрозы убийства. Это случилось после того, как по Интернету разлетелись фотографии, на которых она ведет занятие на улице в юго-западной части Кабула в честь международного дня йоги. Она говорит, что ее пугает растущее влияние Талибана, но это не может ее остановить. «Даже если мне придется снова покинуть родину, я продолжу борьбу за благополучие женщин и наши права в Афганистане», — говорит она.
Пока женщины выполняют позу «Приветствие солнцу», Яфар Хошейни (слева) и Хабиб Явид присматривают за дочерьми в зоне ожидания, чтобы их жены могли зарядиться энергией и избавиться от всего, что их внутренне тяготит. Это не просто папы с детьми — это символ постепенных изменений в обществе Кабула.
Иногда дети (например, двухлетняя Асна) пробираются на занятие, чтобы посмотреть на своих мам. В эти моменты пространство становится больше похожим на дом одной большой семьи, чем на студию йоги. «У моей мамы в Кабуле не было безопасного места для тренировок, — говорит Фахрия. — Надеюсь, что мои усилия и эта студия помогут [следующему] поколению найти свой путь к спорту».
С момента основания в 2016 году студия, которую Фахрия и ее муж Реза Момтаз открыли в помещении своей ИТ-компании, стала прибежищем для более чем 500 женщин. Эта студия не первая в стране, но Фахрия считает, что именно они первыми публично заявили о себе. «Мы должны показать еще одно реальное лицо Афганистана — позитивное», — уверена она. У нее большие планы вывести эту идею за рамки одной студии. В настоящее время семья разрабатывает приложение, которое сделает йогу доступной для каждого жителя Афганистана, особенно для женщин, которые не могут выйти из дома.
После шавасаны женщины не уходят. Они собираются, чтобы поболтать и перекусить сладким арбузом. Это еще одно отличие студии семьи Момтаз от привычного пространства для занятий йогой — и, по сути, от любого места в Кабуле. Это безопасная среда, в которой женщины могут свободно действовать и выражать свои мысли. Одна из них всё время спрашивает Зарифу, которая пришла сегодня впервые, понравилось ли ей занятие. «Я очутилась в каком-то другом мире, — рассказывает она. — В мире, где все спокойны и счастливы». Солнце садится где-то вдалеке за зданием, а женщины возвращаются домой чуть более счастливыми и окрыленными, чем пришли сюда.
Текст и фотографии: Киана Хайери