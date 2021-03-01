«Домашняя игра»: безопасное пространство для женских тренировок

Фахрия стала заниматься йогой после того, как от офисной работы у нее появились боли в шее и спине. Теперь она помогает своим ученицам осознанно проживать настоящий момент, фокусироваться на дыхании и уверенно выполнять асаны. «Я начала преподавать йогу, чтобы помочь женщинам обрести душевное спокойствие и почувствовать безопасность сердцем и умом», — рассказывает она. Это непростая задача. Всего несколько месяцев назад ей пришлось скрываться после того, как она стала получать угрозы убийства. Это случилось после того, как по Интернету разлетелись фотографии, на которых она ведет занятие на улице в юго-западной части Кабула в честь международного дня йоги. Она говорит, что ее пугает растущее влияние Талибана, но это не может ее остановить. «Даже если мне придется снова покинуть родину, я продолжу борьбу за благополучие женщин и наши права в Афганистане», — говорит она.