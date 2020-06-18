Улучши технику бега без бега

3. Удели несколько минут растяжке после бега



«Точно так же, как и разминка перед тренировкой, тебе необходима заминка после — что подразумевает легкую растяжку», — говорит главный международный тренер бегового клуба Nike Крис Беннет. Заминка позволяет твоему телу выйти из состояния напряжения и запустить процесс восстановления, прежде чем ты вновь столкнешься с повседневными источниками стресса. «Растяжка не должна занимать много времени, но она должна быть тщательной и расслабляющей», — говорит Крис.



«Сделай упор на те мышцы, которые сильнее всего напрягаются», — советует Робин Лалонд, тренер NRC из Чикаго. — Обязательно растяни икроножные мышцы, задние мышцы бедра, а также грушевидные и ягодичные мышцы. Не знаешь, с чего начать? Попробуй следующие упражнения:



ИКРОНОЖНЫЕ МЫШЦЫ

Встань на подставку, чтобы одна пятка свисала с края. Медленно опускай пятку, пока не почувствуешь натяжение, и удерживай ее так 3–4 секунды, затем вернись в исходное положение. Выполни три повтора, затем повтори все на другую ногу.



ЗАДНИЕ МЫШЦЫ БЕДРА

Выпрями правую ногу перед собой, пятка на земле, носок смотрит вверх, левая нога согнута. Отведи бедра назад и потянись к пальцам правой ноги, почувствуй натяжение в задней части правой ноги. Удерживай положение 3 секунды, затем вернись обратно. Выполни три повтора, затем повтори с другой ногой.



ЯГОДИЦЫ И ГРУШЕВИДНЫЕ МЫШЦЫ

Поставь ноги на ширине бедер. Положи правую щиколотку на левое колено, при этом правое колено согнуто и смотрит в сторону. Присядь и отведи бедра назад. Удерживай положение 3–5 секунд, затем вернись в исходное положение. Выполни три повтора и повтори на другую ногу.



4. Составь план тренировок на неделю



Конечно, ты можешь выйти на пробежку в любой день, в любой момент и на любое количество времени. Однако если ты составишь план тренировок на неделю, где отметишь когда, куда и как далеко ты побежишь, то у тебя больше шансов выйти на пробежку. «Четкое представление о том, что тебе предстоит сделать, дает тебе больше мотивации, и это помогает бегать регулярно», — утверждает Крис.



Составляя план, включи в него три типа пробежек: длинные пробежки на выносливость, спринты и интервалы на скорость и легкие пробежки для восстановления после тяжелых нагрузок. «Комплекс этих тренировок позволит тебе всесторонне совершенствоваться в беге», — говорит Крис. Хочешь узнать больше? В приложении Nike Run Club тебя ждут планы тренировок для подготовки к забегу от 5 км до марафона. (Они так же эффективны для тех, кто не готовится к соревнованиям).