7-минутная семейная тренировка

Отдых от рабочего стола

Эта 7-минутная восстанавливающая тренировка разработана, чтобы дать телу отдых от долгого сидения перед экраном. Если дети проводят слишком много времени у компьютера, пора позвать их заниматься активными играми.



Чтобы добавить веселья, можно бросить вызов, например: как можно дольше сохранять равновесие с прижатым к груди коленом. Тот, кто не справился, делает еще один раунд! А тот, кто продержится дольше всех, может бросить всем свой вызов!



Другие игры и активные занятия для детей можно найти в приложении NTC в разделе «Для всей семьи».