Движение

7-минутная тренировка для всей семьи

От Nike Training

7-минутная семейная тренировка

Поддерживайте энергию на максимуме всей семьей с помощью этой тренировки.

Поскольку мы много времени проводим в помещении, смотря на экраны телевизоров или смартфонов, сейчас особенно важно дать детям возможность двигаться и играть. Эта тренировка для всей семьи поможет им выплеснуть энергию.

После долгих часов за учебой или в социальных сетях детям необходимы активные упражнения. К тому же дети любят играть, так что позови их и начните совместную тренировку.

Отдых от рабочего стола

Эта 7-минутная восстанавливающая тренировка разработана, чтобы дать телу отдых от долгого сидения перед экраном. Если дети проводят слишком много времени у компьютера, пора позвать их заниматься активными играми.

Чтобы добавить веселья, можно бросить вызов, например: как можно дольше сохранять равновесие с прижатым к груди коленом. Тот, кто не справился, делает еще один раунд! А тот, кто продержится дольше всех, может бросить всем свой вызов!

Другие игры и активные занятия для детей можно найти в приложении NTC в разделе «Для всей семьи».

Позови детей, чтобы вместе выполнить 7-минутную тренировку для всего тела

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Позови детей, чтобы вместе выполнить 7-минутную тренировку для всего тела

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7-минутная семейная тренировка

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7-минутная семейная тренировка

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

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