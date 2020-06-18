7-минутная семейная тренировка

От Nike Training
Поддерживайте энергию на максимуме всей семьей с помощью этой тренировки.
Поскольку мы много времени проводим в помещении, смотря на экраны телевизоров или смартфонов, сейчас особенно важно дать детям возможность двигаться и играть. Эта тренировка для всей семьи поможет им выплеснуть энергию.
После долгих часов за учебой или в социальных сетях детям необходимы активные упражнения. К тому же дети любят играть, так что позови их и начните совместную тренировку.
Отдых от рабочего стола
Эта 7-минутная восстанавливающая тренировка разработана, чтобы дать телу отдых от долгого сидения перед экраном. Если дети проводят слишком много времени у компьютера, пора позвать их заниматься активными играми.
Чтобы добавить веселья, можно бросить вызов, например: как можно дольше сохранять равновесие с прижатым к груди коленом. Тот, кто не справился, делает еще один раунд! А тот, кто продержится дольше всех, может бросить всем свой вызов!
Другие игры и активные занятия для детей можно найти в приложении NTC в разделе «Для всей семьи».