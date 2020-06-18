5 лучших домашних тренировок, которые можно попробовать прямо сейчас

Хочешь тренироваться не выходя из дома? Мы поможем тебе размяться с упражнениями для спины, пресса, рук, ягодиц и ног. Эти первоклассные домашние тренировки были разработаны и протестированы мастер-тренерами Nike. Для их выполнения не требуется много пространства и снаряжения, но при этом они невероятно эффективны.
От силовых круговых тренировок и сжигающих калорий ВИИТ до энергичных движений и расслабляющей йоги — в этих упражнениях постепенно наращивается темп и присутствуют вариации для любого уровня подготовки. Единственной проблемой будет выбрать, с чего же начать...
Тренировка 1
Быстрая тренировка на корпус
Эта 10-минутная интенсивная тренировка включает различные упражнения на корпус — например скручивания, повороты и планки — для проработки нижних, верхних и косых мышц живота. Все твои любимые (или не очень) упражнения в одном комплексе.
Время: 10 минут
Уровень: начальный
Подходит для: развитие силы
Снаряжение: коврик/не требуется
Формат: на время
Время: 10 минут
Уровень: начальный
Подходит для: развитие силы
Снаряжение: коврик/не требуется
Формат: на время
Тренировка 2
ВИИТ за 10 минут: ноги и корпус
Эта высокоэффективная тренировка ВИИТ в скоростном темпе направлена на укрепление мышц корпуса, нижней части тела и кардиосистемы. Она отлично подходит для занятий при ограниченном времени или как дополнение к привычной тренировке.
Время: 10 минут
Уровень: начальный
Подходит для: развитие выносливости
Снаряжение: не требуется
Формат: на время
Время: 10 минут
Уровень: начальный
Подходит для: развитие выносливости
Снаряжение: не требуется
Формат: на время
Тренировка 3
Базовая йога для восстановления
Если хочешь расслабить напряженные мышцы или мысли, эта йога для восстановления поможет тебе замедлиться. Сосредоточься на дыхании, чтобы снять напряжение.
Время: 20 минут
Уровень: начальный
Подходит для: развитие подвижности
Снаряжение: не требуется
Формат: на время
Время: 20 минут
Уровень: начальный
Подходит для: развитие подвижности
Снаряжение: не требуется
Формат: на время
Тренировка 4
Красивые руки
Прокачай плечи, бицепсы и трицепсы с помощью этой простой и эффективной 20-минутной тренировки для верхней части тела. Для большей эффективности ее можно выполнять отдельно или вместе с тренировками на корпус или кардиотренировками.
Время: 20 минут
Уровень: средний
Подходит для: развитие силы
Снаряжение: гантели
Формат: на время
Время: 20 минут
Уровень: средний
Подходит для: развитие силы
Снаряжение: гантели
Формат: на время
Тренировка 5
Комплексная проработка
Ищешь мощную комплексную тренировку? У нас есть то, что тебе нужно. Проработай все тело и почувствуй, как учащается пульс, в этой высокоинтенсивной 45-минутной тренировке для дома. Нет снаряжения? Не проблема. Оно здесь не потребуется.
Время: 45 минут
Уровень: средний
Подходит для: развитие выносливости
Снаряжение: не требуется
Формат: на время
Время: 45 минут
Уровень: средний
Подходит для: развитие выносливости
Снаряжение: не требуется
Формат: на время