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Тренировки и питание

Нет зала? Нет проблем! 5 лучших тренировок для дома, которые можно попробовать прямо сейчас

5 лучших домашних тренировок, которые можно попробовать прямо сейчас

Хочешь тренироваться не выходя из дома? Мы поможем тебе размяться с упражнениями для спины, пресса, рук, ягодиц и ног. Эти первоклассные домашние тренировки были разработаны и протестированы мастер-тренерами Nike. Для их выполнения не требуется много пространства и снаряжения, но при этом они невероятно эффективны.

От силовых круговых тренировок и сжигающих калорий ВИИТ до энергичных движений и расслабляющей йоги — в этих упражнениях постепенно наращивается темп и присутствуют вариации для любого уровня подготовки. Единственной проблемой будет выбрать, с чего же начать...

Тренировка 1

Быстрая тренировка на корпус

5 лучших домашних тренировок, которые можно попробовать прямо сейчас

Эта 10-минутная интенсивная тренировка включает различные упражнения на корпус — например скручивания, повороты и планки — для проработки нижних, верхних и косых мышц живота. Все твои любимые (или не очень) упражнения в одном комплексе.

Время: 10 минут
Уровень: начальный
Подходит для: развитие силы
Снаряжение: коврик/не требуется
Формат: на время

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Время: 10 минут
Уровень: начальный
Подходит для: развитие силы
Снаряжение: коврик/не требуется
Формат: на время

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Тренировка 2

ВИИТ за 10 минут: ноги и корпус

5 лучших домашних тренировок, которые можно попробовать прямо сейчас

Эта высокоэффективная тренировка ВИИТ в скоростном темпе направлена на укрепление мышц корпуса, нижней части тела и кардиосистемы. Она отлично подходит для занятий при ограниченном времени или как дополнение к привычной тренировке.

Время: 10 минут
Уровень: начальный
Подходит для: развитие выносливости
Снаряжение: не требуется
Формат: на время

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Время: 10 минут
Уровень: начальный
Подходит для: развитие выносливости
Снаряжение: не требуется
Формат: на время

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Тренировка 3

Базовая йога для восстановления

5 лучших домашних тренировок, которые можно попробовать прямо сейчас

Если хочешь расслабить напряженные мышцы или мысли, эта йога для восстановления поможет тебе замедлиться. Сосредоточься на дыхании, чтобы снять напряжение.

Время: 20 минут
Уровень: начальный
Подходит для: развитие подвижности
Снаряжение: не требуется
Формат: на время

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Время: 20 минут
Уровень: начальный
Подходит для: развитие подвижности
Снаряжение: не требуется
Формат: на время

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Тренировка 4

Красивые руки

5 лучших домашних тренировок, которые можно попробовать прямо сейчас

Прокачай плечи, бицепсы и трицепсы с помощью этой простой и эффективной 20-минутной тренировки для верхней части тела. Для большей эффективности ее можно выполнять отдельно или вместе с тренировками на корпус или кардиотренировками.

Время: 20 минут
Уровень: средний
Подходит для: развитие силы
Снаряжение: гантели
Формат: на время

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Время: 20 минут
Уровень: средний
Подходит для: развитие силы
Снаряжение: гантели
Формат: на время

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Тренировка 5

Комплексная проработка

5 лучших домашних тренировок, которые можно попробовать прямо сейчас

Ищешь мощную комплексную тренировку? У нас есть то, что тебе нужно. Проработай все тело и почувствуй, как учащается пульс, в этой высокоинтенсивной 45-минутной тренировке для дома. Нет снаряжения? Не проблема. Оно здесь не потребуется.

Время: 45 минут
Уровень: средний
Подходит для: развитие выносливости
Снаряжение: не требуется
Формат: на время

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Время: 45 минут
Уровень: средний
Подходит для: развитие выносливости
Снаряжение: не требуется
Формат: на время

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5 лучших домашних тренировок, которые можно попробовать прямо сейчас

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5 лучших домашних тренировок, которые можно попробовать прямо сейчас

Присоединяйся к Nike Training Club

Получи доступ к советам экспертов и тренеров международного уровня, чтобы поддерживать здоровье и активный образ жизни.

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