Как бегать быстрее: 11 советов

Тебе не нужно проводить целые дни в тренажерном зале или работать с неподъемным весом, чтобы добиться результата. Занимайся силовым тренингом хотя бы два раза в неделю, в том числе упражнениями на укрепление мышц кора, такими как планка и велосипед (как показало исследование, опубликованное в издании PLOS One, среди многочисленных преимуществ 8-недельная программа тренировок на укрепление кора также позволяет экономить энергию во время бега), и односторонними упражнениями на ноги, такими как выпады и сплит-приседания, повторяющими движения во время бега. Еще больше идей для тренировок ты найдешь в приложении Nike Training Club.



7. Планируй время сна



Позади тяжелая спринт-тренировка. Твоему телу необходимо восстановить травмированную мышечную ткань, чтобы адаптироваться к испытанному высокому стрессу, после чего оно станет крепче, а твоя скорость — выше. В основном этот восстановительный процесс происходит, пока ты спишь. Чтобы обеспечить себе семичасовой сон (минимальное время сна, рекомендуемое экспертами), заведи будильник за 30 минут до того, как ты пойдешь спать. «Планирование времени отхода ко сну оказалось невероятно эффективным для большинства моих клиентов-атлетов, — говорит Шери Ма, доктор медицинских наук, сотрудник центра UCSF по изучению работоспособности человека и член совета Nike Performance Council. — Это вошло для них в привычку наряду с другими аспектами тренировок».



8. Используй топливо для скорости



Чтобы стать быстрее, тебе не нужно урезать углеводы и потреблять больше жиров (или наоборот). Тебе не нужно зацикливаться на макронутриентах или отказываться от сахара. Просто сбалансируй свой рацион.



«Тебе нужны примерно одна-две горсти протеина в виде мяса птицы или рыбы, или же бобовых и тофу, если ты вегетарианец; одна или две порции овощей размером с кулак, желательно различных цветов; одна-две горсти углеводов, например фруктов или цельных зерен; и одна или две порции полезных жиров размером с большой палец в виде авокадо, орехов или оливкового масла», — говорит Райан Макиэль, зарегистрированный диетолог, главный специалист по питанию Precision Nutrition.



Райан советует составлять блюда, отталкиваясь от данного набора, чтобы твой организм получал все необходимое для максимальной продуктивности и быстрого восстановления.



9. Дыши вот так



«Во время бега старайся дышать глубоко, чтобы твой живот надувался при вдохе и сокращался при выдохе», — советует Белиса Вранич, доктор психологических наук, клинический психолог и автор книги «Дыхание для воинов» (Breathing for Warriors). Так твои легкие лучше раскрываются, вмещая больше кислорода. «Больше всего кислорода скапливается в нижней части легких в районе нижних ребер», — объясняет Белиса.



«Данная техника дыхания животом позволяет дышать эффективнее — за один глубокий вдох ты получаешь столько же кислорода, сколько и за несколько мелких — и ты можешь лучше регулировать свою скорость», — говорит Белиса. При глубоком дыхании к твоим мышцам поступает больше кислорода в критические моменты, что позволяет тебе поддерживать определенную скорость и ускоряться.