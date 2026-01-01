Retour à la rechercheNike Factory Store - Desert RidgeFermé • Ouvre à 11:0021001 N Tatum Blvd Ste 38-1330Phoenix, AZ, 85050-5216, US4802824363Consulter l'itinéraireHoraires du magasinlun. - sam.: 11:00 - 21:00dim.: 11:00 - 18:00ServicesRetrait de commandeAchetez vos articles préférés en ligne, puis retirez-les en magasin.Experts NikeBénéficie de conseils en temps réel sur le sport et le style grâce à notre équipe de spécialistes.Le shopping facilitéEssayez vos articles pendant 60 jours et profitez des retours sans reçu pour tous les produits en tant que Membre Nike.Promotions Nike FactoryLes modèles et promotions disponibles dans les Nike Factory Stores sont désormais disponibles en ligne.Voir les promotions Nike FactoryDevenir MembreLes nouveaux Membres sur la Nike App obtiennent 15 % de remise sur leur premier achat en magasin.Magasins à proximitéRépertoire magasinsNike Factory Store - PhoenixOutlets at Anthem4250 W Anthem Way., Suite 375Phoenix, AZ, 85086-0415, USFermé • Ouvre à 10:00Nike Factory Store - Tempe Marketplace2000 E Rio Salado Pkwy Ste 1253Tempe, AZ, 85288-5181, USFermé • Ouvre à 11:00Nike Factory Store - GlendaleTanger Outlet Center - Westgate6800 N 95th Ave Suite 590Glendale, AZ, 85305-6813, USFermé • Ouvre à 10:00