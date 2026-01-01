Nike Factory Store - Baton Rouge

Nike Factory Store - Baton Rouge

Fermé • Ouvre à 10:00

7445 Corporate Blvd Ste 600

Baton Rouge, LA, 70809-9101, US

2252386320

Consulter l'itinéraire

Horaires du magasin

lun. - sam.: 10:00 - 19:00
dim.: 11:00 - 18:00

Services

  • Retrait de commande

    Retrait de commande

    Achète tes articles préférés en ligne, puis retire-les en magasin.

  • Devenir Membre

    Devenir Membre

    Les nouveaux Membres sur la Nike App obtiennent 15 % de remise sur leur premier achat en magasin.

  • Experts Nike

    Experts Nike

    Bénéficiez de conseils en temps réel sur le sport et le style grâce à notre équipe d'experts.

  • Le shopping comme on l'aime

    Le shopping comme on l'aime

    Comme tu es membre Nike, tu peux essayer tes articles pendant 60 jours et profiter des retours sans reçu.

  • Promotions Nike Factory

    Promotions Nike Factory

    Les modèles et promotions disponibles dans les Nike Factory Stores sont désormais disponibles en ligne.

Magasins à proximité