Retour à la rechercheNike Serdika Mall (Partnered)Ferme bientôt • Ferme à 22:0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261Consulter l'itinéraireHoraires du magasinlun. - dim.: 10:00 - 22:00ServicesInformations concernant les retoursCe magasin n'accepte pas les retours de commandes passées sur Nike.com ou sur la Nike App.Bra Fit par Nike FitTrouver le modèle adapté est important. Choisissez la brassière de sport adaptée à vos activités préférées.Magasins à proximitéRépertoire magasinsNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGFermé • Ouvre demain à 08:00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGFermé • Ouvre demain à 10:00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGFermé • Ouvre demain à 08:00