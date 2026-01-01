Nike Factory Store - Tejon Ranch

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Fermé • Ouvre à 10:00

Tejon Ranch

5701 Outlets at Tejon Pkwy. STE 300

Arvin, CA, 93203-2458, US

6618582151

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