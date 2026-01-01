Retour à la rechercheNike Factory Store - Tejon RanchFermé • Ouvre à 10:00Tejon Ranch5701 Outlets at Tejon Pkwy. STE 300Arvin, CA, 93203-2458, US6618582151Consulter l'itinéraireHoraires du magasinlun. - dim.: 10:00 - 20:00ServicesRetrait de commandeAchetez vos articles préférés en ligne, puis retirez-les en magasin.Devenir MembreLes nouveaux Membres sur la Nike App obtiennent 15 % de remise sur leur premier achat en magasin.Experts NikeBénéficiez de conseils en temps réel sur le sport et le style grâce à notre équipe d'experts.Le shopping comme on l'aimeComme tu es membre Nike, tu peux essayer tes articles pendant 60 jours et profiter des retours sans reçu.Promotions Nike FactoryLes modèles et promotions disponibles dans les Nike Factory Stores sont désormais disponibles en ligne.Voir les promotions Nike FactoryMagasins à proximitéRépertoire magasinsNike Clearance Store - Santa ClaritaValencia Marketplace25620 The Old Road, Unit PValencia, CA, 91381-1707, USFermé • Ouvre à 10:00Nike Factory Store - CamarilloCamarillo Premium Outlets990 Camarillo Center Dr. #030Camarillo, CA, 93010-7748, USFermé • Ouvre à 10:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USFermé • Ouvre à 10:00