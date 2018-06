Sport pratiqué : street workout

Mon geste préféré : Pompe Scorpion

Mon plus grand défi : lorsque je pratiquais la gymnastique rythmique, j'ai déménagé à

Chicago [pour m'entraîner pour les JO] et je me sentais

vraiment seule. J'ai dû apprendre la

perséverance: je m'entraînais

pour les JO et je ne pouvais

pas me permettre d'être faible.

Ma plus grande victoire : ma victoire aux championnats du monde

de Street Workout Freestyle en 2015.

En dehors du sport : j'étudie la kinésiologie. Je veux

devenir physiothérapeute.

Trois choses sans lesquelles je ne peux pas vivre : mon père, qui est ma plus grande source de motivation. Le training,

dont je ne peux pas me passer. Mes amis et ma famille,

parce qu'ils me soutiennent et me motivent.

Ce que j'aime à propos de la brassière Motion Adapt : j'ai eu l'impression de ne rien porter du tout... Je n'ai

pas pensé une seule fois à la rajuster.