CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR NIKE FREE Les chaussures Nike Free sont spécialement conçues pour permettre à vos pieds

de bouger de façon plus naturelle et plus libre que dans des chaussures de

sport classiques. Certains muscles de vos pieds sont plus sollicités que dans

d'autres chaussures de sport : vous aurez peut-être besoin de temps pour vous

habituer à toute cette liberté. Pour permettre à vos pieds de s'adapter en douceur,

nous vous recommandons de porter vos chaussures Nike Free de façon progressive. Lorsque vous commencerez à porter plus souvent vos Nike Free, il se peut que vous

ressentiez des courbatures, tout comme lorsque vous sollicitez d'autres muscles de

votre corps. Cela prouve que vos Nike Free fonctionnent. N'oubliez pas que chaque

personne réagit différemment : votre progression peut donc être différente de celle

d'autres utilisateurs de Nike Free. De plus, courir et s'entraîner dans n'importe quel type de chaussure comporte toujours

un risque de blessure. Voilà pourquoi il est important d'écouter votre corps, votre

entraîneur et votre médecin. N'hésitez jamais à vous arrêter ou à vous reposer si vous

en avez besoin. Après tout, nous souhaitons vous voir courir et vous entraîner en toute

liberté, mais aussi de façon intelligente.