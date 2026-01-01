Back to SearchNike Store Girne (Partnered)Closed • Opens at 9:30 AMNaci Talat Cad.The Venue Plaza No: 4CAşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY+90 392 815 11 33Get DirectionsStore HoursMon: 9:30 AM - 6:00 PMTue - Sat: 9:30 AM - 7:30 PMSun: 11:00 AM - 6:00 PMServicesReturn InformationThis store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.Nearby StoresStore DirectoryNike Store Lefkosa (Partnered)27 Yağmur Sok.Gönyeli Çemberi Lefkoşe, Nicosia, 99999, CYClosed • Opens at 9:30 AMNike Store Nicosia Mall (Partnered)Nicosia Mall2 Madrid StreetNicosia, Nicosia, 2603, CYClosed • Opens at 10:00 AMNike Store Mersin Forum (Partnered)Güvenevler Mahallesi Mersin Forum Avm.No: FF19/20 YenişehirMERSIN, Mersin, 33140, TRClosed • Opens at 10:00 AM