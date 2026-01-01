Back to SearchNike AnandClosed • Opens Tomorrow at 10:30 AMG-04, Maruti Skand, Opp.CCD,Anand Vidhyanagar RoadAnand, Gujarat, 388001, IN7303330869Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 10:30 AM - 9:30 PMNearby StoresStore DirectoryNike Inorbit BarodaG-29, Ground Floor, Inorbit Mall,Opp. Alambic School,Alambic Road, Genda CircleVadodara, Gujarat, 390007, INClosed • Opens Tomorrow at 10:30 AMNike AlkapuriShop No.04, Opp Kabir's Kitchen GalleryShreem Shalini Mall,R.C.Dutt Road, AlkapuriVadodara, Gujarat, 390007, INClosed • Opens Tomorrow at 10:30 AMNike CG Road 2GF-1, Shopper Plaza-III, C.G.Road,Opposite Municipal MktAhmedabad, Gujarat, 380009, INClosing Soon • Closes at 10:00 PM