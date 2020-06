Une question qui changera votre façon de manger

S'interroger sur ses motivations permet de dévoiler la principale cause d'une mauvaise alimentation : l'alimentation émotionnelle. On découvre alors si on mange parce qu'on se sent stressé, ennuyé, ou si on utilise la nourriture pour combler un sentiment de honte ou de culpabilité, explique Brian St. Pierre, qui est également diététicien certifié. Ce dernier cite l'exemple d'un client lui ayant confessé avoir dévoré une pizza entière accompagnée de quatre verres de vin à lui tout seul un vendredi soir. « Mon rôle n'est pas de juger, mais il y a une raison à toute chose, déclare-t-il. Si vous ne vous interrogez pas sur les motivations, vous ne pourrez pas résoudre le problème simplement parce que vous connaissez les bons aliments à consommer. »



En réfléchissant aux raisons qui vous poussent à manger, vous trouverez des réponses. Parce que vous êtes stressé. Parce que vous êtes pressé. Parce que vous vous sentez fatigué. Parce que vous avez vraiment faim ! Votre but est de faire de petits changements positifs pour répondre à ces motivations. « Envisagez chacun de ces changements comme une étape dans un continuum visant à une alimentation saine, » explique Krista Scott-Dixon, qui est aussi éducatrice en nutrition et dispose de plus de 20 ans d'expérience sur le sujet. Le changement infime qui a fonctionné pour elle ? Prendre une profonde inspiration au milieu de son repas. « Ce simple geste me met dans une position de contrôle, explique-t-elle. Je ne me précipite pas, et ne me gave pas sans raison, je prends la décision de manger. »