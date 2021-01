Se sentir mieux après une mauvaise nuit

À FAIRE



1. Chercher la lumière.

Au sens propre. « La lumière du soleil peut vous aider à vous sentir plus en forme durant la journée car elle contribue à stabiliser votre horloge circadienne et vous rend plus alerte », explique Jennifer Martin. Dès que vous vous levez, ouvrez les stores pour laisser entrer plus de lumière. Si vous pouvez, travaillez près de la fenêtre ou essayez de déjeuner dehors ou de vous promener un peu. (P.S. : même s'il fait gris dehors, une exposition à la lumière naturelle est bénéfique, explique le Dr Martin.)



2. Penser comme un athlète.

Tout ce à quoi vous faites attention pour garantir une bonne séance d'entraînement est encore plus important lorsque vous avez mal dormi, car ces éléments soutiennent les nombreuses fonctions de votre corps lorsqu'il n'a quasiment pas d'énergie. « Hydratez-vous et mangez bien, car un manque d'eau ou d'aliments riches en nutriments accentuera votre fatigue », précise Jennifer Martin. Buvez de petites gorgées d'eau même si vous n'avez pas soif et choisissez des protéines maigres, des céréales complètes et des légumes riches en fibres au moment du repas, même si vous avez envie de quelque chose de gras.



Et ne faites pas l'impasse sur votre entraînement juste parce que vous êtes fatigué. Le Dr Martin explique qu'une séance de sport le matin ou l'après-midi peut vous donner un coup de fouet après une mauvaise nuit de sommeil. Cela peut également vous aider à mieux dormir en augmentant la température de votre corps (quand elle redescendra plus tard dans la journée, vous aurez envie de dormir). Avant de démarrer un entraînement intensif, prenez le temps de vous échauffer pendant 10 minutes pour faire circuler votre sang. Si vous n'arrivez pas à vous motiver pour poursuivre votre entraînement plus longtemps, ou si vous avez l'impression d'être dans le brouillard ou que vous manquez de coordination, mettez fin à votre séance. « Ça ne vaut pas le coup de risquer de se blesser : vous reprendrez votre routine d'entraînement le lendemain », conseille Jennifer Martin.





3. Se préparer pour dormir.

Mettez en place un rituel le soir qui vous mettra à l'aise et vous calmera pour que vous puissiez passer facilement en mode sommeil. « Évitez de penser au travail, faites du yoga, lisez un livre, faites l'amour, conseille Dominique A. Brundidge. Tout ce qui pourra détendre votre esprit contribuera à une bonne hygiène de sommeil. » Il ne s'agit pas ici de bien se brosser les dents, l'hygiène du sommeil est un terme que les experts utilisent pour décrire des habitudes saines et un cadre favorisant invariablement un meilleur sommeil.