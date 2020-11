Comment utiliser ses cinq sens pour récupérer plus rapidement

Savourez vos repas

« Lorsque l'on mange plus consciemment, de manière lente et détendue, en savourant chacun des aliments, la digestion est plus facile », explique Drew Ramsey, médecin, psycho-nutritionniste et professeur assistant agrégé d'enseignement clinique en psychiatrie à l'université de Columbia. Les saveurs composent l'expérience du cerveau en termes d'auto-alimentation et de plaisir, poursuit-il, et les études poussent le concept encore davantage. Ainsi, le fait de manger plus lentement et de mâcher avec soin permettrait une meilleure absorption des nutriments et procurerait une sensation de satiété plus durable.



Plutôt que d'avaler une barre protéinée granuleuse après votre entraînement, choisissez un encas, une boisson ou un repas aussi sain que savoureux, et prenez votre temps pour le déguster. Ce peut être un smoothie mélangeant beurre de cacahuète, banane, cacao, cannelle, glace et kéfir, façon Gordon Ramsey. Si avez l'impression de le boire trop vite, faites sonner votre téléphone au bout de 20 minutes et essayez de ne pas le terminer avant.