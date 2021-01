Recettes d'athlètes : la chakchouka revisitée d'Ibtihaj Muhammad

Préparation

Préchauffez le four à 400 degrés Fahrenheit. Dans la grande sauteuse, faites chauffer 2 cuillères à soupe d'huile de colza à feu moyen. Ajoutez l'oignon et faites revenir pendant 6 minutes. Ajoutez les poivrons et faites-les sauter pendant 4 minutes supplémentaires. Ajoutez la courgette et la courgette jaune et faites sauter pendant 5 minutes de plus. Salez et poivrez. Ajoutez les tomatilles en remuant, ainsi que de l'huile et du sel si nécessaire, puis faites mijoter à feu doux.



Une fois les tomatilles réduites en morceaux, ajoutez l'ail et le piment serrano et faites-les sauter pendant 2 minutes. Ajoutez la coriandre, le cumin et le paprika fumé puis continuez à faire sauter jusqu'à libérer les arômes. Réduisez le feu et incorporez les bettes, en ajoutant de l'huile si nécessaire. Éteignez le feu et ajoutez la crème fraîche épaisse en remuant. Salez.



Utilisez le dos d'une cuillère pour créer 5 cavités, puis cassez les œufs dans les cavités. Mettez la casserole au four pendant 4 à 7 minutes ou jusqu'à ce que les blancs d'œuf soient pris et les jaunes coulants. Glissez le pain pita sur la grille inférieure du four pour le faire griller. Retirez le pain pita et la chakchouka du four. Pour servir, déposez les œufs et la sauce dans des assiettes et agrémentez de persil, de feuilles de menthe et de feta. Servez avec des tranches d'avocat et des triangles de pita grillée.