Quelle quantité d'eau pour un runner ?

Bien sûr, ces chiffres correspondent à l'Américain moyen. Si vous êtes un runner particulièrement actif, vous transpirez probablement plus ; il vous faut donc consommer plus d'eau pour compenser.



L'idée est de renouveler l'eau que vous perdez en transpirant. « Si vous vous entraînez plus d'une heure, essayez de boire entre 0,75 et 1 litre d'eau pour chaque heure de run », explique Ryan Maciel, diététicien agréé, coach principal en nutrition de la performance chez Precision Nutrition. Cela correspond à 0,2 litre toutes les 15 à 20 min, que vous boirez progressivement et non d'un seul trait. « En plus d'ingurgiter trop d'eau d'un coup, le fait de boire cul-sec peut également provoquer des douleurs gastro-intestinales », précise-t-il.



Veillez à bien vous réhydrater également une fois l'entraînement terminé. Pour déterminer simplement la quantité d'eau que vous devriez absorber, pesez-vous avant et après un entraînement d'une heure ou plus. « Si vous perdez 0,5 kg, remplacez la quantité de liquide perdue par 0,5 litre d'eau, ajoute Ryan Maciel. Au-delà de ce seuil, buvez davantage au cours des heures qui suivent votre run. Et n'oubliez pas de prendre en compte tout liquide consommé pendant le run. »



Selon Ryan Maciel, la manière la plus élémentaire de surveiller votre niveau d'hydratation est d'observer la couleur de votre urine : « si la teinte est foncée, vous devez boire davantage ; si elle est jaune pâle ou transparente, vous êtes suffisamment hydraté. »