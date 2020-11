Comment simplifier la prise de décision pour atteindre vos objectifs

Tout le monde a du mal à prendre des décisions saines à un moment ou à un autre. En fait, il y a tout un domaine de recherche dédié à ce processus : les neurosciences de la décision. Des chercheurs essayent de découvrir comment le cerveau aborde les choix, les facteurs qui entrent en jeu sans qu'on en ait conscience et comment tout le monde (vous y compris) peut utiliser ces informations pour atteindre un but.



Voilà ce qu'ils savent pour l'instant : le processus de prise de décision du cerveau peut être classé dans deux systèmes différents, tout simplement appelés système 1 et système 2, explique le chercheur Paul Laursen, Docteur et professeur de science du sport à la Auckland University of Technology en Nouvelle-Zélande. « Le système 1, c'est la réflexion rapide, à la volée, instinctive et pas toujours claire », explique-t-il. Le système 1 prend le contrôle quand un écureuil surgit sur la route et que vous devez choisir entre freiner, faire un écart ou continuer tout droit. Ou quand vous claquez la porte après une dispute ou que vous ramassez instinctivement un bout de verre à main nue. Les décisions du système 1 sont prises presque involontairement.



Au contraire, le système 2 « consiste en une réflexion lente, quand vous avez plus de temps et que vous êtes plutôt en mode parasympathique (repos et digestion), ce qui vous permet généralement de prendre des décisions plus claires », explique le Dr Laursen. Il est essentiel de vous entraîner à utiliser ce système pour faire des choix sains au quotidien, en particulier quand le stress, la faim, la fatigue ou d'autres états émotionnellement difficiles vous incitent à agir (ou réagir) vite. En prenant votre temps, vous pouvez évaluer les conséquences des options que vous avez, pour prendre la meilleure décision pour vous, explique-t-il.



Imaginons que vous commandiez un petit déjeuner. Le pain perdu vous fait de l'œil mais vous pourriez aussi opter pour une tartine à l'avocat. En prenant votre temps pour que votre système 2 entre en action, vous pourriez choisir la tartine à l'avocat car vous savez qu'elle vous apportera une énergie plus constante pour votre entraînement de l'après-midi parce qu'elle contient plus de matières grasses et de protéines, et moins de sucre. (Vous pourriez aussi choisir le pain perdu parce que vous en avez vraiment envie et le partager avec votre partenaire pour ne pas vous sentir léthargique plus tard.) Soit dit en passant, « prendre son temps » ne veut pas forcément dire passer des heures à réfléchir à ce qu'on va commander. Ça peut prendre une minute à peine, mais ce sera toujours plus de temps qu'il en faut pour attraper un petit pain dans la corbeille. (Quand il faut faire vite, une récente étude publiée dans « Nature Human Behaviour » suggère que le fait de réduire le nombre d'options à deux peut vous aider à prendre plus rapidement la meilleure décision.)