Le pistolet de massage : pour quoi faire et pour qui ?

Voyons tout d'abord comment cela fonctionne. Un moteur alimenté par des piles est relié à une tête en caoutchouc et/ou en mousse, qui produit des percussions rapides et répétées, à un rythme d'environ 40 percussions par seconde, selon les dispositifs. Lorsque la tête entre en contact avec votre corps, elle applique une force régulière mais intense sur vos muscles : on appelle cela la thérapie par percussions.



« Cette force permettrait de liquéfier les substances solides contenues dans vos tissus conjonctifs, vos fascias », explique Paul Helms, masseur diplômé et fondateur des salons Helms Performance à St. Louis et Philadelphie, qui utilise régulièrement les pistolets de massage sur ses clients les plus sportifs. « Ils permettent de rendre leur élasticité aux fascias qui entourent vos muscles et donc de relâcher la rigidité musculaire. »



Ce type de massage pourrait également présenter des avantages au niveau neurologique. « Lorsque vous massez un muscle, ce dernier ne se détend pas immédiatement. Les percussions permettent aux neurones sensoriels situés dans les tendons du muscle de détecter une augmentation de la tension dans cette région. Un signal est alors envoyé au cerveau, qui le traite et demande au muscle de se détendre », explique Paul Helms.