Adoptez le cross-training pour devenir un meilleur runner

Pratiquer la récupération active pour optimiser son entraînement

Enfin, vous pouvez récupérer plus rapidement d'un run difficile en pratiquant des versions simplifiées de vos activités préférées de cross-training, comme une simple balade à vélo ou une promenade détente. Cette récupération active apporte à votre corps un petit plus dont vous n'auriez pas bénéficié en restant assis sur votre canapé. D'ailleurs, d'après une étude de la Western State Colorado University, des tests effectués sur les runners en récupération active ou passive ont démontré que ceux qui pratiquent la récupération active sont capables de courir presque trois fois plus longtemps que ceux qui se reposent.



D'après une étude distincte publiée dans le Journal of Sports Sciences, après un effort éprouvant, la récupération active contribue à éliminer l'acide lactique accumulé dans le sang plus rapidement que la récupération passive. Le sang circule ainsi plus abondamment vers vos muscles pour les aider à se réparer efficacement. Une autre étude publiée dans le Journal of Sports Science and Medicine a également révélé que la récupération active diminue le rythme cardiaque lors de la pratique d'autres sports ainsi que la sensation de difficulté que vous pouvez éprouver face à l'effort.