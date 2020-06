Fentes latérales parfaites et variations

Quand les réaliser

Si vous êtes débutant, commencez par maîtriser la posture (lisez plus bas pour plus de précisions). Débutez avec 2 à 3 séries de 8 à 10 répétitions par jambe. Visez avant tout la qualité, en réalisant des mouvements lents et contrôlés au poids du corps uniquement. Si votre niveau est plus avancé, vous devez également soigner votre posture, mais vous pouvez commencer à utiliser des poids, augmenter le nombre de répétitions et de séries, et ajouter des variations pour augmenter l'intensité.



Vous pouvez intégrer les fentes latérales à tous vos entraînements, que vous soyez à la maison ou en déplacement. Ajoutez-y des poids pour tirer le meilleur parti d'une séance de renforcement ou incorporez des variantes marchées ou sautées dans un circuit de HIIT pour booster votre rythme cardiaque.



Quel que soit l'entraînement, passez auparavant quelques minutes à faire des exercices de mobilisation pour ouvrir vos hanches et des exercices d'activation pour mobiliser vos fessiers. Cela préparera vos muscles et améliorera votre liberté de mouvement.