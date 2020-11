Comment perfectionner votre processus ?

Dans ce qui est peut-être l'étude la plus intéressante de Patricia Chen, deux groupes ont effectué une tâche inhabituelle : séparer les blancs d'œufs aussi rapidement et proprement que possible. Mais l'un des groupes l'a fait après avoir lu un article sur le « secret » des étudiants, des hommes d'affaires et des athlètes qui réussissent. Ce groupe a réalisé la tâche plus vite et mieux que ceux qui se sont lancés directement. La théorie de la chercheuse ? Les participants stratégiquement préparés ont réfléchi à la meilleure méthode avant de commencer à casser les œufs, et ont continué à se demander pendant qu'ils le faisaient s'il y avait une meilleure méthode.



Les personnes qui réussissent appliquent cette méthode à chacun de leurs processus, à chaque chose intentionnelle qu'ils font jour après jour pour s'améliorer et se rapprocher de leurs objectifs, explique Stephanie Cacioppo, titulaire d'un doctorat, neuroscientifique, directrice du Brain Dynamics Laboratory de la Pritzker School of Medicine de l'Université de Chicago et membre du Nike Performance Council.