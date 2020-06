Devenez un meilleur runner sans courir

03. Consacrez quelques minutes aux étirements après un run



« De la même manière que vous vous échauffez au début d'un entraînement, vous devez refroidir vos muscles à la fin, et cela passe par des étirements doux et faciles », explique Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running. Cette période de refroidissement peut aider votre organisme à sortir d'un état de tension et à lancer le processus de récupération avant même que vous ne commenciez à être de nouveau envahi par les facteurs de stress du quotidien. « Inutile d'y consacrer beaucoup de temps, mais vous devez réaliser vos étirements en étant détendu et patient », poursuit Chris Bennett.



Concentrez-vous sur les muscles qui vous semblent le plus tendus, recommande la coach du NRC Chicago Robyn LaLonde, et n'oubliez pas les mollets, les ischio-jambiers, les muscles piriformes et les fessiers. Vous ne savez pas par où commencer ? Essayez ces trois mouvements :



MOLLETS

Tenez-vous debout sur un step avec un talon qui dépasse du bord. Baissez lentement le talon jusqu'à sentir l'étirement, maintenez pendant 3 ou 4 secondes puis revenez à la position initiale. Faites 3 répétitions, changez de côté et recommencez.



ISCHIO-JAMBIERS

Tendez la jambe droite devant vous, le talon vers le bas, les orteils vers le haut, la jambe gauche pliée. Repoussez le bassin vers l'arrière et essayez d'attraper les orteils de votre pied droit de manière à sentir un étirement à l'arrière de votre jambe droite. Maintenez pendant 3 secondes, puis revenez à la position initiale. Faites 3 répétitions, changez de côté et recommencez.



MUSCLES PIRIFORMES ET FESSIERS

Tenez-vous debout, les pieds écartés de la largeur du bassin. Placez la cheville droite croisée au-dessus du genou gauche de manière à ce que votre genou droit soit écarté sur le côté, puis accroupissez-vous, en repoussant le bassin vers l'arrière. Maintenez pendant 3 à 5 secondes, puis revenez à la position initiale. Faites 3 répétitions, changez de côté et recommencez.



04. Élaborez un programme d'entraînement sur 7 jours



Bien entendu, vous pouvez sortir courir à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, pour n'importe quelle durée. Toutefois, si vous établissez un programme d'entraînement sur une semaine, qui détaille quand, où et quelle distance vous courrez, il y a de grandes chances que vous pratiquiez le runing plus souvent. C'est parce qu'avoir une idée de votre programme du jour est motivant, et cela contribue à créer une régularité qui fera du running une habitude, explique Chris Bennett.



Lorsque vous élaborez votre programme, pensez à intégrer trois entraînements importants : de longs runs qui renforcent votre endurance, des sprints et du fractionné pour améliorer votre vitesse, et des runs faciles pour vous aider à récupérer des efforts les plus intenses. Combinés, ces entraînements permettent de devenir un runner plus complet, conclut Chris Bennett. Besoin de plus de conseils ? Consultez les programmes d'entraînement de l'application Nike Run Club, des 5 kilomètres aux marathons. (Ils sont adaptés même si vous ne vous entraînez pas pour la compétition.)