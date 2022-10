Prix indisponible

Si peu d'athlètes peuvent se targuer d'avoir eu l'honneur de concevoir leur chaussure signature, Paul Rodriguez en compte désormais dix à son actif. Pour célébrer cette longue lignée, cette Dunk intègre certains détails des coloris les plus mémorables de chaque version pour esquisser une fresque éclectique qui illustre l'histoire incroyable de chaque matière, motif et nuance utilisé tout au long de ce partenariat entre P-Rod et Nike Skateboarding.



L'association de revêtements dépareillés sur chaque pied met en lumière quelques-uns des éléments les plus marquants de la ligne signature de P-Rod, comme les broderies décoratives, les imprimés safari, les dégradés de couleur et les matières premium, pour imaginer une chaussure à la fois inédite et familière.