99,99 €

Ce modèle rétro de l'équipe SB revisite l'histoire de Nike en prenant l'un des coloris les plus célèbres de la Air Max 1 et en l'appliquant à une Dunk Low. Le motif imprimé classique sur l'empeigne est immédiatement reconnaissable et permet d'élever cette nouvelle Dunk au rang d'icône.