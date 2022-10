160,00 €

En collaboration avec la marque japonaise de haute couture Sacai, la designeuse Chitose Abe a fusionné deux chaussures Nike emblématiques pour créer un modèle hybride à double thème. Cette silhouette en édition spéciale combine la Nike LDV et la Waffle Racer, et comporte des languettes, des lacets et des Swoosh en double avec un logo Nike x sacai sur la languette du talon.