Inspiré des alebrijes, des créatures mythiques qui naissent des rêves fiévreux d'artistes mexicains, ce modèle associe une esthétique imaginative à nos toutes dernières innovations. Cette React Vision est conçue avec des tissus richement texturés et des teintes éclatantes, en référence à la célèbre Casa Gilardi de Mexico. Son empeigne en mesh sans coutures intègre un motif discret inspiré des grenouilles à flèche empoisonnée, pour ajouter une touche d'originalité à votre look. Plus proche du sol, la mousse Nike React assure un confort inégalé tout au long de la journée, tandis que la languette offre une sensation de douceur quasi-onirique.