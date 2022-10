La SNKRS App est la destination de référence pour le lancement des nouvelles sneakers les plus convoitées, et elle rassemble en ligne une communauté de fans de sneakers venant du monde entier. Nous avons décidé de sortir la Dunk Low Nike x Off-White™ sur SNKRS pour rendre hommage à cette communauté et récompenser les Membres SNKRS et les fans de Nike x Off-White™ les plus fidèles.