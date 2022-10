109,99 €

Initialement conçue pour le basketball, la Dunk s'est imposée comme une chaussure incontournable du quotidien, et tout le monde connaît la suite. Plus de 35 ans après sa sortie, la silhouette possède toujours cette allure audacieuse et rebelle qui en fait une chaussure plébiscitée dans le monde, aussi bien sur le terrain qu'au quotidien.

Ce modèle imaginé pour les équipes de basketball universitaires fait aujourd'hui son grand retour avec un style color-block de saison et des éléments premium. Cette chaussure n'a peut-être pas le goût de pomme, mais son allure évoque le souvenir des fraîches journées d'automne et des feuillages multicolores. Avec elle, vous êtes assuré de composer des looks tout aussi flamboyants.