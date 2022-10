Beaucoup de chaussures ont marqué l'année 1999, car c'est l'année où Nike a créé son site en ligne : la Air Flightposite et la Air Zoom GP, idéales pour le basketball, ou encore la Air Tailwind et la classique Cortez, faites pour le running. Ces modèles ne représentent qu'une petite partie des modèles sortis en 1999, mais ils ont occupé une grande place. Parcourez ce catalogue plus en détail pour voir les autres sneakers Nike sorties à l'occasion du lancement de Nike.com