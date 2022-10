Notre mission était simple : créer une chaussure générant l'empreinte carbone la plus faible à ce jour. Comment ? En utilisant des déchets pour la fabriquer. Chaque modèle de la collection Space Hippie est composé de 25 à 50 % de déchets recyclés. Tout le monde pensait que c'était impossible : la Space Hippie est la preuve du contraire. Nike a toujours cherché à concevoir les meilleures chaussures, quel qu'en soit le prix. Mais les enjeux climatiques actuels doivent également être pris en compte lors de la conception : une bonne chaussure est une chaussure respectueuse de l'environnement. Cela signifie que nous devons utiliser moins d'énergie, produire moins de déchets et faire des choix de design qui permettent de réduire notre impact sur l'environnement. En tant que créateurs, nous avons dû repenser notre manière d'acheter et de fabriquer les produits que nous concevons et nous les réapproprier, afin de redéfinir le design de façon totalement inédite pour Nike.

Concevoir la collection Space Hippie équivalait à marcher dans le noir, sans lumière. En avançant dans l'inconnu et en élargissant notre définition de la perfection, nous avons pu faire évoluer nos modes de pensée et apprendre à concevoir une chaussure dont nous étions fiers et qui participait à notre objectif de protection de la planète. Space Hippie a été créée en explorant des recoins mystérieux : nous souhaitions découvrir l'endroit où l'originalité rencontre la bizarrerie. Et nous l'avons trouvé !