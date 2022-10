La Air Jordan VIII « Quai 54 » marque la cinquième collaboration de Jordan avec le tournoi de street basketball le plus important d'Europe. Cet événement a été créé en 2003 par Hammadoun Sidibé et Thibaut de Longeville, qui ont importé à Paris l'esprit du basketball tel qu'il est joué à New York. Le reste appartient à l'Histoire. En élargissant la portée de Quai 54 et en renforçant son énergie, notamment en invitant des athlètes et des entraîneurs des quatre coins du globe à participer, les deux fondateurs ont démocratisé le basketball et attiré un public toujours plus nombreux. Voilà maintenant plus de quinze ans qu'ils célèbrent ce sport et sa culture dans des cadres parisiens prestigieux, ce qui fait de Quai 54 le plus ancien tournoi de basketball en plein air d'Europe.

Hammadoun Sidibé et Thibaut de Longeville, respectivement fondateur de l'événement et directeur artistique, ont travaillé avec Jordan sur plusieurs éditions du tournoi Quai 54, mais la AJVIII est la première de la lignée à porter le nom de l'événement.