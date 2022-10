Originaire de New York, Stash fait depuis longtemps partie des légendes du graffiti de la ville. Après avoir perfectionné son art au cours des années 80 et 90, Stash se met au service de Nike en 2003. Cette icône de l'art urbain new-yorkais a depuis ajouté sa touche personnelle à plusieurs chaussures emblématiques de la marque. Pour sa dernière collaboration, Stash a apporté son coloris bleu caractéristique à la Air Zoom Spiridon. En plus de cette teinte dynamique, ce classique du running s'est paré pour l'occasion de références graphiques à l'artiste, sur la semelle de propreté et à la pointe de la chaussure.