La Air VaporMax clame haut et fort le retour de la technologie Air Max. L'amorti entièrement visible ouvre de nouveaux horizons à la technologie Air Max, associé à une empeigne Nike Flyknit souple pour créer le modèle de Air Max le plus léger et le plus souple jamais conçu. Avec la Air VaporMax, l'idée à l'origine du coussin d'air visible devient enfin réalité, trente ans plus tard.