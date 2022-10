La Air VaporMax Plus « BE TRUE » combine deux icônes Nike, la Air Max Plus et la Air VaporMax, pour soutenir la cause LGBTQ et célébrer le mois des fiertés. Elle se pare des symboles les plus marquants du talon au bout des lacets, notamment avec sa semelle extérieure aux couleurs du drapeau arc-en-ciel, ses coloris roses et lavande et le célèbre triangle. Le message BETRUE orne fièrement la semelle de propreté.