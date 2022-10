Ce qui était cool en 1991, comme par exemple les pantalons en nylon et la coupe au bol, n'a pas forcément bien vieilli. En revanche, la Air Span II résiste bien à l'épreuve du temps. Avec son look des années 90, la Air Span II a un style intemporel qui n'a pas pris une ride en 27 ans et reste toujours aussi actuel. Son empeigne en mesh offre un confort respirant, tandis que, sous le pied, la mousse et l'air encapsulé garantissent un amorti tout en douceur. La Air Span II revient dans un coloris noir agrémenté de touches Poussière et Rouge solaire pour prouver que le style n'est jamais une question d'âge.