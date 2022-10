Sortie en 1990, la Air Skylon était la première sneaker équipée d'une unité Air au talon et à l'avant-pied dans sa mousse moulée en Phylon. Le modèle rétro et confortable est désormais de retour dans une réinterprétation moderne de la Air Skylon II. Cette dernière fait honneur aux années 1990 avec une section en mesh Bleu Lagon et Pourpre Grandiose, ornée d'un swoosh noir et d'un talon stylisé. Le tout complété de renforts blancs en daim doux.