L'année dernière, Nike a invité les habitants de New York, Londres, Paris, Séoul, Shanghaï et Tokyo à concevoir leur propre Nike Air Max en s'inspirant de ce qui distingue leur communauté. De ces ateliers « On Air », 18 finalistes ont été choisis pour la créativité de leur design. Le public a ensuite voté pour les six vainqueurs, un par ville, parmi lesquels Gabrielle Serrano alias « Gaby » de New York.