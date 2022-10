AIR MAX 97 CR7

PORTUGAL PATCHWORK

180,00 €

Quand il était petit, Cristiano Ronaldo n'avait que deux paires de chaussures : une pour le football et une pour l'école. Tandis que ses chaussures d'école s'abîmaient peu, ses chaussures de sport finissaient toujours trouées, en raison du temps considérable qu'il passait sur le terrain. À chaque nouveau trou, sa mère le rapiéçait à l'aide de patchs, pour qu'il puisse vite retourner au stade améliorer sa technique. Couverte de patchs et d'un rouge Portugal en référence à ses racines, la nouvelle Air Max 97 CR7 s'inspire des chaussures de son enfance, tout en rendant hommage à son talent toujours aussi reconnu sur le terrain et en dehors.