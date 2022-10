L'année 1988 a vu naître l'un des slogans les plus emblématiques au monde. Véritable ode au sport et au courage, il a depuis lors inspiré les athlètes du monde entier pour courir plus loin, sauter plus haut et repousser leurs limites, quels que soient les obstacles en travers de leur chemin.



Cette année, le célèbre slogan fête ses 30 ans.



En guise de célébration, cette édition spéciale de la Air Max 1 issue de la collection Just Do It arbore la typographie originale du slogan et les motifs de ses débuts en 1988. La chaussure est également accompagnée d'un porte-clé en caoutchouc inspiré d'une affiche emblématique imprimée la même année.