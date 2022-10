Parfois, il faut bel et bien le voir pour le croire. Ce fut assurément le cas en 1987, lors de la sortie de la première Air Max. Il s'agissait de la première chaussure permettant aux consommateurs et aux athlètes d'admirer la technologie Air Max à l'œuvre, grâce à une unité Air transparente visible. Trente ans plus tard, la chaussure Air Max 1 Anniversary rend hommage à la sneaker qui a dévoilé le coussin d'air et l'a rendu incontournable. Dotée du même design que la légende originale, ce modèle est remis au goût du jour avec des matières modernes et un coloris rétro Bleu université.