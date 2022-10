La gamme Jordan Flight Utility propose des silhouettes innovantes aux looks performance et lifestyle, avec un tout nouveau modèle qui allie technologie Nike Air et design Jordan. La Jordan Proto-Max 720 débarque avec une empeigne souple et légère en tissu associée à l'innovation Air 720. Les détails graphiques Flight Utility présents sur la languette et au talon évoquent les voyages dans l'espace, tandis que la sangle réglable au talon offre une tenue personnalisée.