189,99 €

La Air Jordan 5 s'impose comme une chaussure classique et intemporelle pour les collectionneurs de modèles OG comme pour ceux en quête de nouvelles chaussures. Si ce modèle a vu le jour dans un nombre vraisemblablement infini de combinaisons de couleurs et de matières, certaines versions sont plus nuancées que d'autres. C'est le cas notamment de cette version basse, qui affiche des teintes festives et des détails soigneusement choisis pour célébrer de manière subtile le Nouvel An chinois.