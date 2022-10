La Air Jordan IV a introduit de nombreuses innovations. En plus d'avoir été le premier modèle Flight, elle était munie de revêtements en mesh Kurim et d'« ailes » uniques en TPU. Désormais, le modèle emblématique de 1989 s'offre pour la première fois une version premium avec des faux cuirs exotiques et de luxueux matériaux. Une semelle de propreté matelassée vient compléter cette version luxueuse de l'emblématique modèle Flight.