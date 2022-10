Cette Air Jordan XXXII rend hommage au passage de Michael Jordan de joueur à propriétaire : des parquets à la salle de conférence. Elle offre la foulée explosive caractéristique de la gamme, grâce à l'amorti Zoom Air et à la technologie FlightSpeed. De plus, elle comprend une empeigne Flyknit qui épouse la forme du pied et qui a été optimisée pour répondre à la performance Jordan. Des nuances de turquoise et de violet accentuent cette dernière conception en noir et blanc.