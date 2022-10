La Air Jordan XXXI incarne trois décennies d'innovation Air Jordan. Grâce à son amorti novateur Zoom Air et à la technologie FlightSpeed, la chaussure délivre des performances redoutables sur le terrain. L'empeigne Flyweave souple est associée à du cuir verni pour un maintien polyvalent. Clin d'œil à la Air Jordan XI de 1996, cette nouvelle Air Jordan XXXI reprend le coloris emblématique du film Space Jam, mêlant noir, harmonie foncée et blanc. Les droits d'auteur et marques associés à SPACE JAM et à tous les personnages et éléments s'y rapportant sont détenus par Warner Bros. Entertainment Inc. (s16)