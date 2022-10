La Air Jordan 2 rend hommage au mois de l'histoire des Noirs avec un design emblématique et un confort premium. L'empeigne en cuir noir et le motif dynamique s'inspirent du tissu traditionnel africain kente, tandis que le talon affiche en lettres dorées la mention « BHM ». Cette Air Jordan II en édition spéciale se pare pour finir d'une semelle multicolore soulignée de détails rouge, bleu et jaune.